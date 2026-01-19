Après que le président Donald Trump ait annoncé des tarifs douaniers de 10% à huit pays européens qui s'opposaient à l'annexion du Groenland par les États-Unis, les chefs d'État européens se sont réunis pour préparer leur réponse.
Écoutez l'analyste politique, Philippe Léger, brosser le portrait de la situation, lundi, au micro de Philippe Cantin.
«Tous les pays européens présentement sont stupéfaits et tétanisés face à la possibilité d'entrer soit dans un conflit militaire ou dans un conflit commercial avec les Américains, avec l'administration Trump.»