Après que le président Donald Trump ait annoncé des tarifs douaniers de 10% à huit pays européens qui s'opposaient à l'annexion du Groenland par les États-Unis, les chefs d'État européens se sont réunis pour préparer leur réponse.

Écoutez l'analyste politique, Philippe Léger, brosser le portrait de la situation, lundi, au micro de Philippe Cantin.