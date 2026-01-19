Match samedi face aux Sénateurs

Les Canadiens de Montréal ont remporté, par la marque 6-5 en prolongation, leur match samedi soir, face aux Sénateurs d'Ottawa.
Écoutez Meeker Guerrier discuter de ce match, lundi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est un bonheur parce que le Canadien tirait de l'arrière par deux buts, et il restait un petit peu plus que quatre minutes à jouer. Moi, je me disais qu'il ne se passe rien, et que ça ne marcherait pas, que c'est pas un bon match pour le Canadien. Une autre défaite et il va falloir retourner à la table à dessin.»