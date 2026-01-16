La nouvelle saison disponible

La quatrième saison de LOL: Qui rira le dernier? débarque sur la plateforme Prime et Patrice L'Ecuyer est l'un des candidats.

Ce dernier explique avoir probablement été le joueur «le plus chien» des quatre saisons.

Rappelons que l'objectif de l'émission est d'éviter de rire face aux blagues et aux sketchs des autres invités, une situation qui est «déstabilisante» pour les humoristes.

Écoutez l'animateur Patrice L'Ecuyer dévoiler des informations sur l'émission, vendredi, au micro de la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix et de Philippe Cantin.