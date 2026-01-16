Ortographe et expressions

Le premier ministre Mark Carney s'est mis à dos les linguistes canadiens qui souhaitent que le chef d'État cesse d'employer du vocabulaire et l'orthographe de l'anglais britannique au lieu de «l'anglais canadien».

Une nouvelle qui a beaucoup fait réagir le chroniqueur Biz, qui s'inquiète, avec humour, pour l'avenir de l'anglais au Canada.

Écoutez la chronique de Biz à ce sujet au micro de Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.