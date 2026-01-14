Démission du premier ministre

Le premier ministre François Legault a surpris les Québécois et toute la classe politique mercredi, en annonçant qu'il quitterait son poste dès qu'un successeur sera désigné.
Écoutez Nathalie Normandeau discuter de cette nouvelle choc, alors que le premier ministre faisait mauvaise figure dans les sondages depuis un certain temps.
«De toute évidence, il a beaucoup réfléchi durant les fêtes. Ce que j'ai vu ce matin, c'est un François Legault serein, presque soulagé, et émotif, lorsqu'il a parlé de ses fils. Et j'ajouterais la lucidité. C'est la première fois que j'entends de la bouche d'un premier ministre en exercice que les Québécois ont un goût de changement. Il est arrivé à cette conclusion. Mais il faut dire que sondage après sondage, depuis plus d'une année, les chiffres ne sont pas positifs pour la CAQ.»