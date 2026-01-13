Tarifs douaniers américains

Bien qu'elle ait été largement soutenue par les clients au Québec, une partie des acheteurs de Marilyne Bouchard, fondatrice de BKIND, une marque de produits de beauté végétaliens, se trouve aux États-Unis.
L'imposition des tarifs de l'administration de Donald Trump l'a forcée de cesser d'importer aux États-Unis, même si cela représentait environ 12 % de son chiffre d'affaires.
Écoutez Marilyne Bouchard, fondatrice de BKIND, parler de cette situation avec l'animateur Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La fondatrice a cessé d'exporter aux États-Unis au mois d'août dernier;
- Les colis ne pouvaient plus passer en raison de la pagaille aux douanes américaines;
- Les clients américains sont tristes de la situation et ils s'excusent;
- L'entreprise se concentre sur le marché canadien, notamment le Canada anglais, malgré les différences de consommation entre le Québec et le reste du pays
- La fondatrice souligne l’importance des valeurs d’entreprise pour les Québécois et les défis d’adaptation à de nouveaux marchés.