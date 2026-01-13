 Aller au contenu
Nouveau type de fraude avec les iPhone

Marketplace: «Première des choses, on ne fait pas la transaction à la résidence»

par 98.5

Le Québec maintenant

le 13 janvier 2026 16:23

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Hugo Dumas, chroniqueur à La Presse, a relaté une arnaque sur Marketplace où son iPhone de 1300 $ a été échangé contre une contrefaçon / H_Ko / Adobe Stock

Si vous utilisez régulièrement Marketplace sur Facebook, cette histoire est pour vous: le chroniqueur Hugo Dumas de La Presse a mis son iPhone à 1300$ en vente et s'est fait frauder.

Pas par la force, mais par une arnaque d'une habileté incroyable, chez lui, en pleine cuisine. Le faux client a changé son vrai iPhone et l'a rapidement remplacé par un appareil similaire qui était une contrefaçon.

On vous explique comment vous protéger.

Écoutez Claude Sarrazin, ex-président du Bureau de la sécurité privée et président fondateur de SIRCO Enquête et protection, commenter la situation mardi au Québec maintenant

