Nouveau type de fraude avec les iPhone

Si vous utilisez régulièrement Marketplace sur Facebook, cette histoire est pour vous: le chroniqueur Hugo Dumas de La Presse a mis son iPhone à 1300$ en vente et s'est fait frauder.

Pas par la force, mais par une arnaque d'une habileté incroyable, chez lui, en pleine cuisine. Le faux client a changé son vrai iPhone et l'a rapidement remplacé par un appareil similaire qui était une contrefaçon.

On vous explique comment vous protéger.

Écoutez Claude Sarrazin, ex-président du Bureau de la sécurité privée et président fondateur de SIRCO Enquête et protection, commenter la situation mardi au Québec maintenant.