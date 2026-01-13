 Aller au contenu
Arts et spectacles
Récompenses musicales

Charlotte Cardin brille en France: 3 nominations aux Victoires de la musique

par 98.5

Charlotte Cardin brille en France: 3 nominations aux Victoires de la musique
Après une année 2025 couronnée de succès, Charlotte Cardin continue sur sa lancée en obtenant trois nominations prestigieuses aux Victoires de la musique en France. / AP Photo/Thibault Camus

Après une année 2025 couronnée de succès, Charlotte Cardin continue sur sa lancée en obtenant trois nominations prestigieuses aux Victoires de la musique, en France, qui se tiendront le 13 février prochain.

Elle est en lice dans les catégories Artiste féminine, Création audiovisuelle et Chanson de l'année pour son titre Tant pis pour elle, qui cumule déjà plus de 12 millions d'écoutes sur Spotify.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp discuter des prix pour lesquels l'autrice-compositrice-interprète québécoise est en lice.

