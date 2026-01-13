Récompenses musicales

Après une année 2025 couronnée de succès, Charlotte Cardin continue sur sa lancée en obtenant trois nominations prestigieuses aux Victoires de la musique, en France, qui se tiendront le 13 février prochain.

Elle est en lice dans les catégories Artiste féminine, Création audiovisuelle et Chanson de l'année pour son titre Tant pis pour elle, qui cumule déjà plus de 12 millions d'écoutes sur Spotify.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp discuter des prix pour lesquels l'autrice-compositrice-interprète québécoise est en lice.