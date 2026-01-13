Nouvelle tendance écologique et économique?

Face à la hausse du coût de la vie et aux préoccupations environnementales, le bidet connaît une popularité grandissante dans les foyers québécois.

Comme d'autres municipalités au Québec, la Ville de Lévis offre jusqu'à 50 $ de subventions pour l'achat d'un bidet.

Faciles à installer et de plus en plus abordables, ces appareils permettent de réduire drastiquement la consommation de papier hygiénique, tout en offrant une hygiène supérieure.

Écoutez Marie-Ève Lupien, fondatrice de Bateau Bateau, une entreprise qui propose des produits écologiques, dont des bidets, faire le point mardi.