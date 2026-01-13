Donald Trump, Gaza, changements climatiques

Donald Trump, crises humanitaires à Gaza, enlève de Nicolas Maduro au Venezuela ou encore changements climatiques: en raison de la lourdeur de l'actualité mondiale, nombreux sont les Québécois qui se sentent submergés par un «tsunami d'émotions».

Cette anxiété s'invite désormais dans les milieux de travail, affectant même la concentration et la motivation des employés.

Écoutez la chroniqueuse Maude Goyer, qui a écrit un article dans La Presse à ce sujet, en discuter à La commission mardi après-midi.

Pour contrer ce sentiment d'impuissance, plusieurs optent pour des solutions, telles que se retirer des réseaux sociaux ou boycotter certains produits.