Restauration

Devant l'inflation persistante, McDonald's Canada frappe un grand coup en gelant les prix de ses produits phares pour un an.

Mais est-ce un cadeau ou un calcul marketing savant pour nous faire craquer sur le dessert?

Marie-Noëlle Cano nous aide à décoder cette «machine de guerre» publicitaire.

De son côté, Yves La Lime, propriétaire de la rôtisserie Au Coq, nous raconte son incroyable élan de générosité : 900 repas offerts aux plus démunis ! Il nous confie aussi la réalité des restos du centre-ville, désertés par le télétravail. Une discussion savoureuse sur nos habitudes de consommation.

Écoutez l'analyse de Marie-Noëlle Cano, fondatrice et présidente de Cano Intelligence Collective et d'Yves Lalime, propriétaire de la Rôtisserie Au Coq Gare centrale, mardi, à La commission.