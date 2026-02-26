Les témoignages se multiplient

Les problèmes du réseau de la santé du Québec continuent de faire la une des médias. Cette fois, Le Devoir raconte l’histoire d’un Québécois aux prises avec des problèmes cardiaques qui a décidé d’aller se faire opérer en France.

Cette chirurgie lui aura coûté 20 000$, mais lui a permis d’éviter d’attendre de 6 à 12 mois.

Le Quotidien rapporte aussi un recours collectif concernant des tests pathologiques erronés au Saguenay. De son côté, La Presse parle des opérations reportées à l’hôpital Pierre-Boucher en raison d’un bris d’équipement.

