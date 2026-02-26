Les témoignages se multiplient

Les problèmes du réseau de la santé du Québec continuent de faire la une des médias. Cette fois, Le Devoir raconte l’histoire d’un Québécois aux prises avec des problèmes cardiaques qui a décidé d’aller se faire opérer en France.
Cette chirurgie lui aura coûté 20 000$, mais lui a permis d’éviter d’attendre de 6 à 12 mois.
Le Quotidien rapporte aussi un recours collectif concernant des tests pathologiques erronés au Saguenay. De son côté, La Presse parle des opérations reportées à l’hôpital Pierre-Boucher en raison d’un bris d’équipement.
Écoutez Patrick Lagacé faire un tour d’horizon de l’actualité avec la journaliste Valérie Lebeuf, jeudi.
«Notre système de santé ne fonctionne pas, il fonctionne très très mal. Mangez vos brocolis, faites du sport, mettez de l’argent de côté et allumez un lampion.»
Quelques autres sujets abordés
- Les médecins spécialistes se disent prêts à revoir leurs attentes salariales à la baisse;
- Du personnel scolaire congédié en raison du port de signes religieux;
- Bilan 2025 de la Caisse de dépôt;
- Politique québécoise: la question nationale revient à l’avant-plan;
- Des membres de l’armée israélienne ont donné des conférences dans des écoles privées;
- Campagne contre le masculinisme dans les écoles du Québec;
- Histoire d’horreur concernant le Zoo de Saint-Édouard.