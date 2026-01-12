Période de dégel

En cette période de redoux, les nids de poule se multiplient et l'asphalte se fragilise. «Chaque année, on a l'impression que c'est pire», nuance toutefois le porte-parole chez CAA-Québec, Nicolas Ryan.

M. Ryan se questionne à savoir si nos routes ont été conçues pour accueillir un si grand nombre de véhicules lourds et des passages aussi fréquents.

«Structurellement, il y aurait des changements majeurs à faire», estime-t-il.

Quels sont les recours pour les automobilistes en cas de crevaison?

Écoutez Nicolas Ryan, porte-parole chez CAA-Québec, se pencher sur le sujet, lundi, au micro de Philippe Cantin.