Société
Période de dégel

Nids de poule à Montréal: «Chaque année, on a l'impression que c'est pire»

par 98.5

0:00
5:58

Le Québec maintenant

le January 12, 2026 5:10 PM

Philippe Cantin
Y a-t-il une multiplication des nids de poule à Montréal? / Adobe Stock / Jean-Luc Flémal

En cette période de redoux, les nids de poule se multiplient et l'asphalte se fragilise. «Chaque année, on a l'impression que c'est pire», nuance toutefois le porte-parole chez CAA-Québec, Nicolas Ryan.

M. Ryan se questionne à savoir si nos routes ont été conçues pour accueillir un si grand nombre de véhicules lourds et des passages aussi fréquents.

«Structurellement, il y aurait des changements majeurs à faire», estime-t-il.

Quels sont les recours pour les automobilistes en cas de crevaison?

Écoutez Nicolas Ryan, porte-parole chez CAA-Québec, se pencher sur le sujet, lundi, au micro de Philippe Cantin.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

