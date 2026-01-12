 Aller au contenu
83e édition

Golden Globes: Dans les coulisses du «party Netflix»

par 98.5

le 12 janvier 2026

Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Notre correspondant Henry Arnaud, en direct d'Hollywood, aborde les coulisses de ce «party Netflix» que sont les Golden Globes.

Il parle notamment de l'animation marquée de l'actrice Nikki Glaser, qui selon lui, «a su être drôle, être piquante, sans être méchante».

Henry Arnaud aborde également le fait que certaines personnalités, telles que Selena Gomez et son mari, ont quitté la cérémonie de remises de prix après peu de temps parce que l'ambiance était «trop lourde».

«Quand sa catégorie est passée, elle a tenu péniblement à peu près 20 minutes, mais Selena et Benny Blanco sont partis bien avant le générique de fin et à priori, ils sont loin d'être les seuls!», souligne-t-il.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp en compagnie du correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, au Québec maintenant.

