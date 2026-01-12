Budget municipal

La mairesse Soraya Martinez Ferrada souhaite remplir sa promesse électorale de faire de l'itinérance un enjeu prioritaire avec son tout premier budget déposé pour l'année 2026.
La création d'un fonds de 100 M$ étalé sur dix ans pour de nouvelles places d'hébergements, la mise sur pied de groupes d'intervention tactiques et l'augmentation des versements aux organismes communautaires, qui passeront de 9,8 M$ à 29,9 M$, font partie des mesures phares de cet exercice budgétaire.
Écoutez Jaëlle Bégarin, PDG de la Maison du Père, discuter de ce nouveau budget, lundi, au micro de Philippe Cantin.
«Je pense que c'est un message fort que la mairesse nous envoie. En mettant 30 millions par année sur l'itinérance, elle en fait clairement une priorité budgétaire, on peut juste le saluer. Je pense que c'est une excellente initiative [...] On souhaite en tout cas que ça fasse écho aux différents paliers gouvernementaux. Parce que l'itinérance est quand même l'affaire de plusieurs paliers gouvernementaux et non pas uniquement la ville.»