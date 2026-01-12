 Aller au contenu
Société
Budget municipal

100 M$ pour l'itinérance: «C'est un message fort que la mairesse nous envoie»

par 98.5

0:00
6:44

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 janvier 2026 15:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
100 M$ pour l'itinérance: «C'est un message fort que la mairesse nous envoie»
Soraya Martinez Ferrada / La Presse Canadienne / Christopher Katsarov

La mairesse Soraya Martinez Ferrada souhaite remplir sa promesse électorale de faire de l'itinérance un enjeu prioritaire avec son tout premier budget déposé pour l'année 2026.

La création d'un fonds de 100 M$ étalé sur dix ans pour de nouvelles places d'hébergements, la mise sur pied de groupes d'intervention tactiques et l'augmentation des versements aux organismes communautaires, qui passeront de 9,8 M$ à 29,9 M$, font partie des mesures phares de cet exercice budgétaire.

Écoutez Jaëlle Bégarin, PDG de la Maison du Père, discuter de ce nouveau budget, lundi, au micro de Philippe Cantin.

«Je pense que c'est un message fort que la mairesse nous envoie. En mettant 30 millions par année sur l'itinérance, elle en fait clairement une priorité budgétaire, on peut juste le saluer. Je pense que c'est une excellente initiative [...] On souhaite en tout cas que ça fasse écho aux différents paliers gouvernementaux. Parce que l'itinérance est quand même l'affaire de plusieurs paliers gouvernementaux et non pas uniquement la ville.»

Jaëlle Bégarin

Vous aimerez aussi

Surcharge mentale et détresse professionnelle: que faire pour les infirmières?
La commission
Surcharge mentale et détresse professionnelle: que faire pour les infirmières?
0:00
10:33
Des furets pour se débarrasser des rats
La commission
Des furets pour se débarrasser des rats
0:00
11:39

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
L'importance d'avoir un gardien en confiance
Rattrapage
John Gibson intraitable face au CH
L'importance d'avoir un gardien en confiance
Golden Globes: Dans les coulisses du «party Netflix»
Rattrapage
83e édition
Golden Globes: Dans les coulisses du «party Netflix»
Une ambiance du tonnerre au Centre Bell
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Une ambiance du tonnerre au Centre Bell
Les chiens sont capables d'apprendre le vocabulaire humain
Rattrapage
Société
Les chiens sont capables d'apprendre le vocabulaire humain
Reprise du sport: des résolutions sans pression en 2026
Rattrapage
Forme physique
Reprise du sport: des résolutions sans pression en 2026
Donald Trump peut-il sérieusement attaquer les cartels de drogue au Mexique?
Rattrapage
Ingérence et droit international
Donald Trump peut-il sérieusement attaquer les cartels de drogue au Mexique?
Justin Trudeau sera-t-il aux Golden Globes?
Rattrapage
La cérémonie aura lieu dimanche
Justin Trudeau sera-t-il aux Golden Globes?
Janvier: mois des résolutions et des divorces
Rattrapage
Santé du couple
Janvier: mois des résolutions et des divorces
«C'est le fun de voir ce talent remonter à la surface» -Antoine Roussel
Rattrapage
L'éclosion d'Alexandre Texier
«C'est le fun de voir ce talent remonter à la surface» -Antoine Roussel
Alexandre Texier impressionne face aux Panthers
Rattrapage
Tour du chapeau au Centre Bell
Alexandre Texier impressionne face aux Panthers
Révolte en Iran: le début de la fin pour le régime?
Rattrapage
Intensification des manifestations
Révolte en Iran: le début de la fin pour le régime?
Bruno Mars, Madonna et BTS attendus
Rattrapage
Nouveaux albums de 2026
Bruno Mars, Madonna et BTS attendus
Erreurs policières: un chef de gang libéré
Rattrapage
Travail policier mis en cause
Erreurs policières: un chef de gang libéré
«Le futur du Canadien, c'est maintenant» -Mario Langlois
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Le futur du Canadien, c'est maintenant» -Mario Langlois