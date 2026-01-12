Budget municipal

La mairesse Soraya Martinez Ferrada souhaite remplir sa promesse électorale de faire de l'itinérance un enjeu prioritaire avec son tout premier budget déposé pour l'année 2026.

La création d'un fonds de 100 M$ étalé sur dix ans pour de nouvelles places d'hébergements, la mise sur pied de groupes d'intervention tactiques et l'augmentation des versements aux organismes communautaires, qui passeront de 9,8 M$ à 29,9 M$, font partie des mesures phares de cet exercice budgétaire.

