Les négociations sont au point mort entre la STM et ses employés d'entretien, dont la grève du temps supplémentaire se conclura dimanche.
Écoutez le journaliste Carl Marchand brosser le portrait de la situation, samedi, lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque.
«Le syndicat, qui déplore qu'il n'y ait pas eu de séance de négociation depuis la mi-décembre, même s'ils avaient offert plusieurs disponibilités à la partie patronale. Le président du syndicat des employés, Bruno Jeannotte, a donc peu d'espoir qu'une entente soit conclue à court terme.»
