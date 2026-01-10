J'en reviens pas

«En raison de la météo, je n’en reviens pas de l'état de nos routes. Depuis la dernière semaine, les cratères qui se sont formés sur la chaussée, ça n'a plus de bon sens. Ça cause beaucoup de congestion parce que les gens doivent rouler à peu près à deux kilomètres h pour passer à travers ça sans avoir de crevaison. Je ne peux pas croire qu'en 2026, avec toutes les avancées technologiques, on n'a pas trouvé un moyen de patcher un petit peu mieux nos chaussées.»