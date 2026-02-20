Aux États-Unis, la Cour Suprême estime que le président Donald Trump a violé la loi en imposant des tarifs douaniers contre 180 pays du monde.

Le plus haut tribunal américain a statué vendredi, par une majorité de six juges contre trois, que le président a outrepassé ses pouvoirs en avril 2025 en imposant des droits de douane massifs.

Bien que Trump ait invoqué l'état d'urgence pour justifier ces mesures, la Cour a rappelé que ce pouvoir revient normalement au Congrès.

Cette décision entraîne la disparition immédiate des droits de douane pour 180 pays.

Toutefois, le Canada n'est pas totalement épargné, puisque les tarifs sur l'acier, l'aluminium, le cuivre et le bois d'œuvre demeurent en place pour le moment.

Les conséquences financières de cette décision pourraient être colossales, puisque les États-Unis pourraient devoir rembourser plus de 287 milliards de dollars perçus auprès des entreprises américaines qui ont assumé la majorité des tarifs douaniers depuis leur imposition par le président.