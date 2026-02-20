 Aller au contenu
Jeux de Milan
Le Canada a un rendez-vous pour l'or

Victoire in extremis du Canada: les joueurs de talent font la différence

par 98.5

0:00
4:51

Entendu dans

La commission

le 20 février 2026 13:27

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Victoire in extremis du Canada: les joueurs de talent font la différence
C'est le but de Nathan MacKinnon qui a envoyé le Canada en finale, vendredi. / La Presse Canadienne

Aux Jeux de Milan, l'équipe canadienne de hockey masculin accède à la finale après une victoire enlevante contre la Finlande, marquée par un but décisif de Nathan MacKinnon à seulement 35 secondes de la fin du match. 

Le chroniqueur Jeremy Filosa souligne que, malgré un début de rencontre laborieux où la Finlande menait 2-0, la puissance offensive canadienne a su briser le jeu défensif hermétique des Finlandais en profitant des avantages numériques.

L'incertitude plane toutefois sur la présence du capitaine Sidney Crosby, blessé au genou, pour le match ultime de dimanche.

Néanmoins, l'optimisme règne quant à son retour pour ce duel tant attendu pour la médaille d'or.

Écoutez Jeremy Filosa, chroniqueur sportif à Cogeco Média, faire le bilan du match, vendredi à La commission

Vous aimerez aussi

«Présentement, la force du Canadien, c'est l'esprit d'équipe» -José Théodore
Les amateurs de sports
«Présentement, la force du Canadien, c'est l'esprit d'équipe» -José Théodore
0:00
19:28
«Quelle tristesse, mais on peut être fières de l’équipe» -Kim St-Pierre
Les amateurs de sports
«Quelle tristesse, mais on peut être fières de l’équipe» -Kim St-Pierre
0:00
8:25

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
L’avortement, Trump et des médailles
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
L’avortement, Trump et des médailles
Les Crocs en forme de Legos se sont vendus à la vitesse de l'éclair
Rattrapage
Mode
Les Crocs en forme de Legos se sont vendus à la vitesse de l'éclair
Interdire le port des signes religieux dans les DPJ?
Rattrapage
«La laïcité, ça s'adresse aux employés de l'État»
Interdire le port des signes religieux dans les DPJ?
Faut-il interdire la conduite des motoneiges aux moins de 16 ans?
Rattrapage
Mort d'un enfant de quatre ans
Faut-il interdire la conduite des motoneiges aux moins de 16 ans?
«Sa déception palpable laisse croire que Trump pensait que ça allait durer»
Rattrapage
Tarifs douaniers invalidés par la Cour suprême
«Sa déception palpable laisse croire que Trump pensait que ça allait durer»
«C'est une urgence et ça ne peut pas continuer à augmenter d'année en année»
Rattrapage
Délais d'un an pour de l'aide alimentaire
«C'est une urgence et ça ne peut pas continuer à augmenter d'année en année»
L'avortement dans la constitution: «C'était un grand danger pour les femmes»
Rattrapage
Le ministre de la Justice y renonce
L'avortement dans la constitution: «C'était un grand danger pour les femmes»
Tarifs douaniers invalidés: quel sera l'impact sur les marchés boursiers?
Rattrapage
Décision de la Cour suprême
Tarifs douaniers invalidés: quel sera l'impact sur les marchés boursiers?
Commerce avec les États-Unis: «L’accord de libre-échange nous protège»
Rattrapage
Tarifs de Trump invalidés
Commerce avec les États-Unis: «L’accord de libre-échange nous protège»
Tarifs: l'acier, l'aluminium et le bois d'oeuvre du Québec encore affectés
Rattrapage
Malgré la décision de la Cour suprême
Tarifs: l'acier, l'aluminium et le bois d'oeuvre du Québec encore affectés
Illégalité des tarifs: Trump qualifie le jugement de la Cour suprême de «honte»
Rattrapage
Pouvoirs présidentiels
Illégalité des tarifs: Trump qualifie le jugement de la Cour suprême de «honte»
Droits de douane invalidés: «Un effet politique d'affaiblissement du président»
Rattrapage
La Cour suprême a tranché
Droits de douane invalidés: «Un effet politique d'affaiblissement du président»
Empêchée de faire du bénévolat à l'école de ses enfants en raison de son voile
Rattrapage
Loi québécoise
Empêchée de faire du bénévolat à l'école de ses enfants en raison de son voile
La CAQ recule sur la fusion de Transplant Québec et d'Héma-Québec
Rattrapage
Les critiques étaient nombreuses
La CAQ recule sur la fusion de Transplant Québec et d'Héma-Québec