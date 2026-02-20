Le Canada a un rendez-vous pour l'or

Aux Jeux de Milan, l'équipe canadienne de hockey masculin accède à la finale après une victoire enlevante contre la Finlande, marquée par un but décisif de Nathan MacKinnon à seulement 35 secondes de la fin du match.

Le chroniqueur Jeremy Filosa souligne que, malgré un début de rencontre laborieux où la Finlande menait 2-0, la puissance offensive canadienne a su briser le jeu défensif hermétique des Finlandais en profitant des avantages numériques.

L'incertitude plane toutefois sur la présence du capitaine Sidney Crosby, blessé au genou, pour le match ultime de dimanche.

Néanmoins, l'optimisme règne quant à son retour pour ce duel tant attendu pour la médaille d'or.

Écoutez Jeremy Filosa, chroniqueur sportif à Cogeco Média, faire le bilan du match, vendredi à La commission.