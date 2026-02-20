 Aller au contenu
Politique
La Cour suprême a tranché

Droits de douane invalidés: «Un effet politique d'affaiblissement du président»

le 20 février 2026 12:32

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Jean Charest, ancien premier ministre du Québec et membre du Conseil sur les relations canado-américaines / La Presse Canadienne

Le président américain Donald Trump vient de recevoir une gifle de la part de la Cour suprême: elle a invalidé vendredi les tarifs réciproques imposés par les États-Unis à 180 pays.

Ceux-ci ont donc été déclarés illégaux. Donald Trump a rapidement réagi, qualifiant la décision de la Cour suprême de honteuse.

Mais en quoi cette décision aura un impact sur le Canada? Est-ce que ça veut dire que la guerre commerciale avec les États-Unis est terminée? Que peut faire Donald Trump maintenant?

Écoutez les explications de Jean Charest, ancien premier ministre du Québec et membre du Conseil sur les relations canado-américaines, à La commission

«Pas un effet qui est très grand [pour le Canada], mais un effet politique très important d'affaiblissement du président américain sur son pouvoir de mettre en place des tarifs. Et ça, c'est une bonne nouvelle.»

Jean Charest

