La décision de la Cour suprême de rendre illégaux les droits de douane dits «réciproques» imposés par Donald Trump aux autres pays aura-t-elle un effet important sur les marchés boursiers?

Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais pourquoi?

Il est aussi question dans ce segment du secteur de l'aluminium qui est toujours lourdement affecté par les tarifs.

Écoutez les explications de Stéphane Marion, économiste à la Banque Nationale, et Jean Simard, PDG de l'Association de l'aluminium du Canada, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.