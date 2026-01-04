 Aller au contenu
Société
Il reçoit un rein de son ancien élève

«J'ai gagné à la loto de la vie»- Jocelyn Beauvillier

par 98.5

0:00
11:30

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 4 janvier 2026 07:44

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
«J'ai gagné à la loto de la vie»- Jocelyn Beauvillier
Jean-François Baril / Cogeco Média

Que seriez-vous prêts à faire pour une figure d’autorité qui a été importante pour vous dans votre jeunesse ? Seriez-vous prêts à aller jusqu’à lui offrir un don d’organes ? C'est ce qu'a récemment fait un homme pour son ancien entraîneur.

Écoutez Jocelyn Beauvillier, qui souffrait d’insuffisance rénale à un stade avancé, et Patrice Lortie, qui n’a pas hésité à lui offrir son rein pour le sauver, raconter leur histoire, dimanche, au micro de Jean-François Baril. 

«J'ai compris que c'était urgent. Puis j'ai vu que j'avais le même groupe sanguin que lui. Je me suis gardé un peu de temps pour y réfléchir et évidemment en parler dans ma famille aussi, parce que c'est quand même une décision importante. Mais je me suis dit que, si je me présente à cette réunion-là, 40 ans après, que je fais face à cette personne-là, il y a quelque chose quelque part qui nous a amenés là.»

Patrice Lortie

«J'ai gagné à la loto de la vie. Ce n’est pas d'autres choses que ça. Je vais être reconnaissant envers Patrice tout le long de ma vie. Deux semaines après ma greffe, la conjointe de mon fils a donné naissance à une petite fille.»

Jocelyn Beauvillier

