Il reçoit un rein de son ancien élève

Que seriez-vous prêts à faire pour une figure d’autorité qui a été importante pour vous dans votre jeunesse ? Seriez-vous prêts à aller jusqu’à lui offrir un don d’organes ? C'est ce qu'a récemment fait un homme pour son ancien entraîneur.

Écoutez Jocelyn Beauvillier, qui souffrait d’insuffisance rénale à un stade avancé, et Patrice Lortie, qui n’a pas hésité à lui offrir son rein pour le sauver, raconter leur histoire, dimanche, au micro de Jean-François Baril.