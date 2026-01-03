Hausse des crimes violents chez les jeunes

L'année 2025 a été marquée par une participation élevée des mineurs dans les crimes violents. Comment les corps policiers s’adaptent-ils à cette nouvelle réalité?
Écoutez Jean-François Lapolice, directeur adjoint du Service de police de l’agglomération de Longueuil, en discuter samedi, au micro de Jean-François Baril.
«Il faut être à l'affût de ce que nos enfants font sur les réseaux sociaux. Une application cryptée sur un téléphone, par exemple, ce n'est pas normal pour un jeune de quatorze, quinze, seize ans. Puis les heures aussi. On a vu dernièrement un jeune de quatorze ans à Longueuil se faire arrêter en début de nuit alors qu'il tentait d'extorquer un commerçant. Parfois, il faut questionner nos jeunes sur ce qu'ils font dans les temps libres. Puis les parents ont un grand rôle à jouer dans cette problématique-là.»