 Aller au contenu
Société
Hausse des crimes violents chez les jeunes

«Il faut être à l'affût de ce que nos enfants font sur les réseaux sociaux»

par 98.5

0:00
7:41

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 3 janvier 2026 09:41

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
«Il faut être à l'affût de ce que nos enfants font sur les réseaux sociaux»
Jean-François Baril / Cogeco Média

L'année 2025 a été marquée par une participation élevée des mineurs dans les crimes violents. Comment les corps policiers s’adaptent-ils à cette nouvelle réalité?

Écoutez Jean-François Lapolice, directeur adjoint du Service de police de l’agglomération de Longueuil, en discuter samedi, au micro de Jean-François Baril.

«Il faut être à l'affût de ce que nos enfants font sur les réseaux sociaux. Une application cryptée sur un téléphone, par exemple, ce n'est pas normal pour un jeune de quatorze, quinze, seize ans. Puis les heures aussi. On a vu dernièrement un jeune de quatorze ans à Longueuil se faire arrêter en début de nuit alors qu'il tentait d'extorquer un commerçant. Parfois, il faut questionner nos jeunes sur ce qu'ils font dans les temps libres. Puis les parents ont un grand rôle à jouer dans cette problématique-là.»

Jean-François Lapolice

Vous aimerez aussi

«Le système est devenu une sorte de machine à trier les enfants»
Signé les fêtes!
«Le système est devenu une sorte de machine à trier les enfants»
0:00
8:43
Les feux de Bengale peuvent facilement atteindre 1000 à 1200 degrés Celcius
Le Québec maintenant
Les feux de Bengale peuvent facilement atteindre 1000 à 1200 degrés Celcius
0:00
10:05

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé les fêtes!

Voir tout
Public multiculturel : «On est toujours sensibles à faire rire tout le monde»
Rattrapage
Spectacle Noël des autres
Public multiculturel : «On est toujours sensibles à faire rire tout le monde»
La galette des Rois, d'où ça vient?
Rattrapage
Chronique historique
La galette des Rois, d'où ça vient?
Quelles seront les grandes tendances de l'astrologie en 2026?
Rattrapage
Signé les fêtes!
Quelles seront les grandes tendances de l'astrologie en 2026?
«Tant que Fowler sera à Montréal, il ne poireautera pas au bout du banc»
Rattrapage
Jacob Fowler dans les buts face aux Blues
«Tant que Fowler sera à Montréal, il ne poireautera pas au bout du banc»
Bye Bye 2025 : «La distribution nous en a fait voir de toutes les couleurs»
Rattrapage
Chronique culturelle
Bye Bye 2025 : «La distribution nous en a fait voir de toutes les couleurs»
À quoi peut-on s'attendre pour l'année politique 2026?
Rattrapage
Chronique politique
À quoi peut-on s'attendre pour l'année politique 2026?
Est-ce possible de faire un "dump de fin d'année" naturel?
Rattrapage
Réseaux sociaux
Est-ce possible de faire un "dump de fin d'année" naturel?
Les Panthers et les Buccaners s'affrontent pour la 1re place de la division Sud
Rattrapage
Actualités sportives
Les Panthers et les Buccaners s'affrontent pour la 1re place de la division Sud
Quels films québécois sortiront en 2026?
Rattrapage
Chronique culturelle
Quels films québécois sortiront en 2026?
«Le système est devenu une sorte de machine à trier les enfants»
Rattrapage
Test d'admission dès la maternelle
«Le système est devenu une sorte de machine à trier les enfants»
«Ça a l'air d'un scénario hollywoodien, exactement ce que les Américains aiment»
Rattrapage
Capture et exfiltration de Nicolás Maduro
«Ça a l'air d'un scénario hollywoodien, exactement ce que les Américains aiment»
Bye Bye 2025 : «J'ai trouvé ça vraiment très très bien fait»
Rattrapage
Chronique culturelle
Bye Bye 2025 : «J'ai trouvé ça vraiment très très bien fait»
«On a décidé de passer le rouleau compresseur»
Rattrapage
Victoire 7-1 du Canada face à la Slovaquie
«On a décidé de passer le rouleau compresseur»
Quelques astuces pour bien se vêtir lors des grands froids au Québec
Rattrapage
Signé les fêtes!
Quelques astuces pour bien se vêtir lors des grands froids au Québec