Société
Revue de presse

Capture de Maduro par les États-Unis : quel est le portrait de la situation?

par 98.5

0:00
6:36

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 4 janvier 2026 07:29

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Capture de Maduro par les États-Unis : quel est le portrait de la situation?
Nicolás Maduro, président du Venezuela, a été capturé par les États-Unis en compagnie de sa femme Silvia Flores dans la nuit de samedi à dimanche, après que Caracas ait été victime de frappes américaines. / Matias Delacroix / The Associated Press

Nicolás Maduro, président du Venezuela, a été capturé par les États-Unis en compagnie de sa femme Silvia Flores dans la nuit de samedi à dimanche, après que Caracas ait été victime de frappes américaines.

Quel est le portrait de la situation à l'heure actuelle?

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand résumer les derniers évènements de ce dossier, dimanche, lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque. 

«Ils vont devoir faire face à la justice américaine. Ils ont été transportés par navires jusqu'aux États-Unis et sont arrivés à New York hier en fin de journée. On parle d'accusations liées au trafic de stupéfiants. Il y a eu un point de presse de Donald Trump. Deux choses majeures à retenir. D'abord, il a précisé que les entreprises de pétrole américaines vont se rendre au Venezuela pour dépenser des milliards de dollars là-bas, réparer les infrastructures brisées. On veut que le pays puisse faire de l'argent. Plusieurs questionnent la véritable intention du gouvernement américain derrière cette capture du président Maduro.»

Caroline Bertrand

