Nicolás Maduro, président du Venezuela, a été capturé par les États-Unis en compagnie de sa femme Silvia Flores dans la nuit de samedi à dimanche, après que Caracas ait été victime de frappes américaines.
Quel est le portrait de la situation à l'heure actuelle?
Écoutez la journaliste Caroline Bertrand résumer les derniers évènements de ce dossier, dimanche, lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque.
«Ils vont devoir faire face à la justice américaine. Ils ont été transportés par navires jusqu'aux États-Unis et sont arrivés à New York hier en fin de journée. On parle d'accusations liées au trafic de stupéfiants. Il y a eu un point de presse de Donald Trump. Deux choses majeures à retenir. D'abord, il a précisé que les entreprises de pétrole américaines vont se rendre au Venezuela pour dépenser des milliards de dollars là-bas, réparer les infrastructures brisées. On veut que le pays puisse faire de l'argent. Plusieurs questionnent la véritable intention du gouvernement américain derrière cette capture du président Maduro.»