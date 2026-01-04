 Aller au contenu
«Avoir un animal de compagnie, ça peut faire tellement du bien à l'âme»

le 4 janvier 2026

Jean-François Baril
«Avoir un animal de compagnie, ça peut faire tellement du bien à l'âme»
À l'occasion du segment J'en reviens pas, Jean-François Baril tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment de l'actualité.

Écoutez Daphnée Malboeuf, Marjorie Vallée, et Caroline Bertrand, samedi, au micro de Jean-François Baril.

«Avoir un animal de compagnie, ça peut faire tellement du bien à l'âme. J'ai perdu mon chien il y a trois ans et ç'a été vraiment crève-cœur. Un deuil difficile. Pour moi qui n’ai pas d'enfants, c'était vraiment mon enfant. Et je me suis relancée. J'ai à nouveau adopté un chien récemment que j'ai eu début novembre, la petite Margaret. À quel point ça met du bonheur dans ma vie ! Je ne l'ai pas vu pendant cinq jours la semaine dernière et, honnêtement, je ne pensais jamais m'ennuyer comme je me suis ennuyée.»

Daphnée Malboeuf

