Jacob Fowler dans les buts face aux Blues

Les Canadiens de Montréal feront face aux Blues de Saint-Louis samedi après-midi, et Jacob Fowler sera le gardien devant le filet.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens Martin McGuire mettre la table pour cette rencontre, au micro de Jean-François Baril.
«Martin St-Louis, quand j'ai pu l'interviewer pendant l'entraînement en Caroline, il a donné une réponse intéressante, puis je pense qu'elle était assez claire : tant et aussi longtemps que Fowler va être à Montréal, il ne poireautera pas au bout du banc, et il ne sera pas assis sur la galerie de presse.»