Hockey
Jacob Fowler dans les buts face aux Blues

«Tant que Fowler sera à Montréal, il ne poireautera pas au bout du banc»

par 98.5

Signé les fêtes!

le 3 janvier 2026 10:03

Martin McGuire
Jean-François Baril
Les Canadiens de Montréal feront face aux Blues de Saint-Louis samedi après-midi, avec comme gardien Jacob Fowler. / Christopher Katsarov / La Presse canadienne

Les Canadiens de Montréal feront face aux Blues de Saint-Louis samedi après-midi, et Jacob Fowler sera le gardien devant le filet.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens Martin McGuire mettre la table pour cette rencontre, au micro de Jean-François Baril.

«Martin St-Louis, quand j'ai pu l'interviewer pendant l'entraînement en Caroline, il a donné une réponse intéressante, puis je pense qu'elle était assez claire : tant et aussi longtemps que Fowler va être à Montréal, il ne poireautera pas au bout du banc, et il ne sera pas assis sur la galerie de presse.»

Martin McGuire

