 Aller au contenu
Techno
Réseaux sociaux

Est-ce possible de faire un "dump de fin d'année" naturel?

par 98.5

0:00
7:00

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 3 janvier 2026 09:01

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Est-ce possible de faire un "dump de fin d'année" naturel?
Au cours des derniers jours, de nombreuses personnes ont partagé leurs "dump de fin d'année", une publication de photos sur les réseaux sociaux représentant l'année qui vient de s'écouler. / RecCameraStock / Adobe Stock

Au cours des derniers jours, de nombreuses personnes ont partagé leurs "dump de fin d'année", une publication de photos sur les réseaux sociaux représentant l'année qui vient de s'écouler. 

Cette publication d'apparence banale et spontanée est en réalité assez réfléchie. Serait-ce possible de faire un véritable "dump", naturel et sans filtre? 

Écoutez la chroniqueuse Ariane Brunet discuter de ce phénomène et de la pression qui y est reliée, samedi, lors de sa chronique au micro de Jean-François Baril. 

Vous aimerez aussi

25 ans d’innovations technologiques depuis le bug de l'an 2000
Lacroix le matin
25 ans d’innovations technologiques depuis le bug de l'an 2000
0:00
10:50
Les bonnes résolutions technologiques à adopter en 2026
Lacroix le matin
Les bonnes résolutions technologiques à adopter en 2026
0:00
9:56

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé les fêtes!

Voir tout
Public multiculturel : «On est toujours sensibles à faire rire tout le monde»
Rattrapage
Spectacle Noël des autres
Public multiculturel : «On est toujours sensibles à faire rire tout le monde»
La galette des Rois, d'où ça vient?
Rattrapage
Chronique historique
La galette des Rois, d'où ça vient?
Quelles seront les grandes tendances de l'astrologie en 2026?
Rattrapage
Signé les fêtes!
Quelles seront les grandes tendances de l'astrologie en 2026?
«Tant que Fowler sera à Montréal, il ne poireautera pas au bout du banc»
Rattrapage
Jacob Fowler dans les buts face aux Blues
«Tant que Fowler sera à Montréal, il ne poireautera pas au bout du banc»
Bye Bye 2025 : «La distribution nous en a fait voir de toutes les couleurs»
Rattrapage
Chronique culturelle
Bye Bye 2025 : «La distribution nous en a fait voir de toutes les couleurs»
«Il faut être à l'affût de ce que nos enfants font sur les réseaux sociaux»
Rattrapage
Hausse des crimes violents chez les jeunes
«Il faut être à l'affût de ce que nos enfants font sur les réseaux sociaux»
À quoi peut-on s'attendre pour l'année politique 2026?
Rattrapage
Chronique politique
À quoi peut-on s'attendre pour l'année politique 2026?
Les Panthers et les Buccaners s'affrontent pour la 1re place de la division Sud
Rattrapage
Actualités sportives
Les Panthers et les Buccaners s'affrontent pour la 1re place de la division Sud
Quels films québécois sortiront en 2026?
Rattrapage
Chronique culturelle
Quels films québécois sortiront en 2026?
«Le système est devenu une sorte de machine à trier les enfants»
Rattrapage
Test d'admission dès la maternelle
«Le système est devenu une sorte de machine à trier les enfants»
«Ça a l'air d'un scénario hollywoodien, exactement ce que les Américains aiment»
Rattrapage
Capture et exfiltration de Nicolás Maduro
«Ça a l'air d'un scénario hollywoodien, exactement ce que les Américains aiment»
Bye Bye 2025 : «J'ai trouvé ça vraiment très très bien fait»
Rattrapage
Chronique culturelle
Bye Bye 2025 : «J'ai trouvé ça vraiment très très bien fait»
«On a décidé de passer le rouleau compresseur»
Rattrapage
Victoire 7-1 du Canada face à la Slovaquie
«On a décidé de passer le rouleau compresseur»
Quelques astuces pour bien se vêtir lors des grands froids au Québec
Rattrapage
Signé les fêtes!
Quelques astuces pour bien se vêtir lors des grands froids au Québec