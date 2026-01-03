Au cours des derniers jours, de nombreuses personnes ont partagé leurs "dump de fin d'année", une publication de photos sur les réseaux sociaux représentant l'année qui vient de s'écouler.

Cette publication d'apparence banale et spontanée est en réalité assez réfléchie. Serait-ce possible de faire un véritable "dump", naturel et sans filtre?

Écoutez la chroniqueuse Ariane Brunet discuter de ce phénomène et de la pression qui y est reliée, samedi, lors de sa chronique au micro de Jean-François Baril.