Test d'admission dès la maternelle

Il y a environ un mois, les élèves de la maternelle à l’École primaire internationale de Greenfield Park ont dû passer un examen d’admission pour la prochaine année scolaire. C’est un processus que l’établissement scolaire met en place en raison du manque de places disponibles.
Écoutez Stéphane Vigneault, coordonnateur du mouvement École Ensemble, discuter avec Jean-François Baril de ce système qu'il estime inégal, samedi.
«Collectivement, quand est-ce qu'on l'a échappé? J'ai l'impression que de plus en plus de gens se rendent compte qu'il y a quelque chose de brisé dans le système qui est rendu une sorte de machine à trier les enfants. C'est une année électorale, donc c'est peut-être le temps de changer les choses.»