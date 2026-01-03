Victoire 7-1 du Canada face à la Slovaquie

Le Canada a remporté par la marque de 7-1 son match contre la Slovaquie lors du Championnat mondial junior de hockey.
Écoutez Daphnée Malboeuf brosser le portrait de cette rencontre, samedi, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Jean-François Baril.
«On a décidé de passer le rouleau compresseur du côté du Canada. Si on regarde dans les dernières années, ce qui avait fait défaut, surtout l'année dernière, c'est le manque de buts qu'on avait inscrits. On avait seulement inscrit treize buts en cinq matchs. Là, dans les deux derniers matchs, on a inscrit quatorze buts.»