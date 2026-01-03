Quelques astuces pour bien se vêtir lors des grands froids au Québec

La température ressentie samedi à Montréal sera de -28 degrés et la situation est similaire ailleurs au Québec. Comment se vêtir pour faire face à ces températures particulièrement froides? Plusieurs couches de vêtements suffisent-elles?
Écoutez Cedrik Parent, directeur de magasin Sports expert, donner ses conseils, samedi, au micro de Jean-François Baril.
«La première question, c'est combien de temps je vais passer à l'extérieur et quelles activités je vais faire. On va prioriser, si on fait une activité très active, un système de multicouches qu'on va pouvoir retirer au fur et à mesure de l'activité. Quelqu'un qui va attendre l'autobus, qui doit être statique, là, on va prioriser des isolants davantage en duvet, donc qui vont rester plus chaud plus longtemps.»