Quelques astuces pour bien se vêtir lors des grands froids au Québec

La température ressentie samedi à Montréal sera de -28 degrés et la situation est similaire ailleurs au Québec. Comment se vêtir pour faire face à ces températures particulièrement froides? Plusieurs couches de vêtements suffisent-elles?

Écoutez Cedrik Parent, directeur de magasin Sports expert, donner ses conseils, samedi, au micro de Jean-François Baril.