Charlotte Cardin, Xavier Dolan…

Charlotte Cardin a remporté vendredi trois prix aux Victoires de la musique, qui récompensent les artistes les plus appréciés de l’année en France.
Mais ce n’est pas la seule Québécoise qui a su plaire au public français. D’autres comme l’humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques ou encore le cinéaste Xavier Dolan ont réussi à se faire un nom de l'autre côté de l’Atlantique.
Écoutez le chroniqueur Philippe Léger faire le point, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Je trouve que cette admiration-là, que les Français ont de plus en plus envers les Québécois, se répercute dans le succès de plusieurs de nos artistes, acteurs, comédiens, chanteurs, humoristes.»
