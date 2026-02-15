 Aller au contenu
Arts et spectacles
Charlotte Cardin, Xavier Dolan…

Ces Québécois qui connaissent beaucoup de succès en France

par 98.5

0:00
9:19

Entendu dans

Signé Lévesque

le February 15, 2026 7:49 AM

Avec

Philippe Léger
Philippe Léger
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Philippe Léger / Cogeco Média

Charlotte Cardin a remporté vendredi trois prix aux Victoires de la musique, qui récompensent les artistes les plus appréciés de l’année en France.

Mais ce n’est pas la seule Québécoise qui a su plaire au public français. D’autres comme l’humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques ou encore le cinéaste Xavier Dolan ont réussi à se faire un nom de l'autre côté de l’Atlantique.

Écoutez le chroniqueur Philippe Léger faire le point, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

«Je trouve que cette admiration-là, que les Français ont de plus en plus envers les Québécois, se répercute dans le succès de plusieurs de nos artistes, acteurs, comédiens, chanteurs, humoristes.»

Philippe Léger

Autre sujet abordé

  • La conférence sur la sécurité internationale se tient en ce moment à Munich.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

