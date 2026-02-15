Charlotte Cardin, Xavier Dolan…

Charlotte Cardin a remporté vendredi trois prix aux Victoires de la musique, qui récompensent les artistes les plus appréciés de l’année en France.

Mais ce n’est pas la seule Québécoise qui a su plaire au public français. D’autres comme l’humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques ou encore le cinéaste Xavier Dolan ont réussi à se faire un nom de l'autre côté de l’Atlantique.

