Après le retour de Montembeault

Écoutez l'analyste Dany Dubé commenter la victoire des Canadiens contre les Bruins de Boston avec l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville.

Les sujets abordés

La performance décisive de Jacob Fowler, qualifié de «pompier»;

L'analyste pense que les trois gardiens seront du début du voyage en Floride, dans quelques jours;

Mais Dany Dubé estime que Fowler doit demeurer à Montréal.

«Fowler ne s'en va nulle part. Pour moi, c'est une affaire qui est réglée. Réglée, réglée, 100 % réglée.»