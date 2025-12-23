 Aller au contenu
Après le retour de Montembeault

«Fowler ne s'en va nulle part» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

0:00
5:21

Le hockey des Canadiens

le 23 décembre 2025 22:05

Martin McGuire
Dany Dubé
Jacob Fowler est félicité par ses coéquipiers. / AP/Charles Krupa

Écoutez l'analyste Dany Dubé commenter la victoire des Canadiens contre les Bruins de Boston avec l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville.

Les sujets abordés

  • La performance décisive de Jacob Fowler, qualifié de «pompier»;
  • L'analyste pense que les trois gardiens seront du début du voyage en Floride, dans quelques jours;
  • Mais Dany Dubé estime que Fowler doit demeurer à Montréal.

«Fowler ne s'en va nulle part. Pour moi, c'est une affaire qui est réglée. Réglée, réglée, 100 % réglée.»

