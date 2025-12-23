Après le retour de Montembeault

Écoutez l'analyste Dany Dubé commenter la victoire des Canadiens contre les Bruins de Boston avec l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville.
Les sujets abordés
- La performance décisive de Jacob Fowler, qualifié de «pompier»;
- L'analyste pense que les trois gardiens seront du début du voyage en Floride, dans quelques jours;
- Mais Dany Dubé estime que Fowler doit demeurer à Montréal.
«Fowler ne s'en va nulle part. Pour moi, c'est une affaire qui est réglée. Réglée, réglée, 100 % réglée.»