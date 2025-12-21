Le hockey des Canadiens

Les Penguins de Pittsburgh ont gagné leur match contre les Canadiens par la marque de 4-3 en tirs de barrage, brisant une séquence de huit défaites de suite.

Lors de la rencontre, Sidney Crosby a surpassé Mario Lemieux au sommet des pointeurs des Penguins.

En analyse d'après-match, Dany Dubé souligne le dilemme entourant Juraj Slafkovský, dont la production offensive actuelle semble se faire au détriment de son engagement physique essentiel.

Devant le filet, la supériorité technique de Jacob Fowler sur Jakub Dobeš est de plus en plus flagrante, ce dernier étant jugé trop erratique malgré sa combativité.

Enfin, l'inefficacité persistante de Nick Suzuki en tirs de barrage forcera-t-elle Martin St-Louis à envisager d'autres options pour récolter des points cruciaux?

Écoutez l'analyse d'après-match de la rencontre Canadiens-Penguins, dimanche, avec Martin McGuire, Dany Dubé et Jean-François Baril.