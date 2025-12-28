Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal amorcent une séquence de cinq matchs à l'étranger, dimanche soir, face au Lightning de Tampa Bay. Les troupes de Martin St-Louis tenteront de prendre la deuxième place de la division Atlantique alors que les deux équipes sont à égalité à cette position avec 45 points en 37 matchs.

Le Tricolore tentera de poursuivre sur sa lancée alors que l'équipe a récolté trois points sur une possibilité de quatre lors de ses deux derniers matchs.

Jacob Fowler sera devant le filet du Tricolore, lui qui obtient un deuxième départ consécutif. Premier gardien originaire de la Floride dans l'histoire des Canadiens, la recrue de 21 ans disputera un premier match dans l’État où il a grandi.

L'équipe a annoncé hier qu'elle serait privée des services de l'attaquant Jake Evans pour une période de 4 à 6 semaines à la suite d'une blessure au bas du corps. Fraichement rappelé du Rocket de Laval, Samuel Montembeault sera le gardien auxiliaire.

Du côté du Mondial junior, l'espoir du CH Michael Hage offre de bonnes performances en compagnie de l'espoir de premier plan, Gavin McKenna.

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre les Canadiens et le Lightning, dimanche soir à Tampa Bay, avec Martin McGuire et Jérémie Rainville.