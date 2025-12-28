 Aller au contenu
Sports
Le hockey des Canadiens

Bagarre dans la LNH: «C'est aussi ça l'image que ça donne»

par 98.5

0:00
9:52

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 28 décembre 2025 18:08

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Martin McGuire
Martin McGuire
Bagarre dans la LNH: «C'est aussi ça l'image que ça donne»
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Le pointage est toujours de 0 à 0 entre les Canadiens et le Lightning, après 20 minutes de jeu, dimanche soir à Tampa Bay.

Ce ne sont toutefois pas les faits saillants de cette première période qui ont retenu l'attention de Martin McGuire et de Jérémie Rainville. Discussion sur la représentation de la violence au hockey.

Les animateurs discutent également du nouvel emploi de Marc Bergevin au sein des Sabres de Buffalo qui connait actuellement beaucoup de succès à domicile.

Écoutez le premier entracte du match Canadiens-Lightning, dimanche soir, avec Martin McGuire et Jérémie Rainville.

