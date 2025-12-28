Le hockey des Canadiens

Le pointage est toujours de 0 à 0 entre les Canadiens et le Lightning, après 20 minutes de jeu, dimanche soir à Tampa Bay.

Ce ne sont toutefois pas les faits saillants de cette première période qui ont retenu l'attention de Martin McGuire et de Jérémie Rainville. Discussion sur la représentation de la violence au hockey.

Les animateurs discutent également du nouvel emploi de Marc Bergevin au sein des Sabres de Buffalo qui connait actuellement beaucoup de succès à domicile.

Écoutez le premier entracte du match Canadiens-Lightning, dimanche soir, avec Martin McGuire et Jérémie Rainville.