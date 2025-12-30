Onze ans après la disparition mystérieuse du vol MH370, le 8 mars 2014, lors d'une liaison entre Kuala Lumpur et Pékin, les autorités malaisiennes reprennent les recherches pour localiser l'appareil.

L'association Ocean Infinity a été mandatée pour retrouver la trace de l'avion dans lequel 239 personnes ont péri.

Plusieurs théories circulent sur l'endroit où repose l'appareil. Certains dénoncent même une certaine forme de manipulation puisque l'histoire du drame a été modifiée et que les experts ont refusé de publier certaines données.

Écoutez Ghyslain Wattrelos, qui a perdu trois membres de sa famille dans cet incident, analyser cette enquête, mardi, au micro de Louis Lacroix.

S'il est heureux que les recherches reprennent, il pointe du doigt plusieurs incohérences dans les données révélées jusque-là.

Après trois ans d'enquête pour comprendre ce qui est arrivé à sa femme et à ses enfants, il estime que le drame n'est peut-être pas accidentel.