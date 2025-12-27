 Aller au contenu
Rencontre entre Carney et le président ukrainien

«C'est bon pour Carney de montrer qu'il est solidaire avec Zelensky»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontrera le premier ministre du Canada, Mark Carney, à Halifax / Justin Tang / La Presse canadienne

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontrera le premier ministre du Canada, Mark Carney, à Halifax, avant de se rendre aux États-Unis pour discuter avec Trump.

Écoutez le chroniqueur en politique internationale Guillaume Lavoie, samedi, au micro de Jean-François Baril.

«Il y a une population ukrainienne importante au Canada. Alors, c'est un bon coup pour Carney de montrer qu'il est solidaire avec le président ukrainien. Ce n’est pas mauvais pour monsieur Zelensky de montrer que ses alliés sont encore là, alors que les États-Unis deviennent de plus en plus une espèce de médiateur désintéressé plutôt qu'un allié. Mais en politique interne, monsieur Carney, ça paraît très bien pour lui.»

Guillaume Lavoie

Aussi dans cette chronique : 

  •  Les américains mécontents envers la SAQ

