15 à 20 cm dans certaines régions

Ce sera une fin d'année enneigée pour le Québec alors que plusieurs régions sont visées par des tombées de neige importantes dans les prochains jours.

La prudence est donc de mise pour les automobilistes qui se déplacent à travers la province pour rendre visite à leur famille. Urgence Santé conseille à la population d'éviter les déplacements non essentiels.

Écoutez Carl Marchand, journaliste pour Cogeco Nouvelles, faire le point sur les conditions météorologiques, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.