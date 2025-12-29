Provincial et fédéral

La cote de popularité de la majorité des élus tant provinciaux que fédéraux est en baisse, constate la chroniqueuse Christine St-Pierre, signe d'un certain «cynisme» des Québécois face à la classe politique.

Elle souligne notamment que le premier ministre François Legault et le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, n'arrivent pas à être apprécié d'une partie importante de la population québécoise.

Écoutez la chroniqueuse politique Christine St-Pierre faire le tour de l'actualité politique du jour, lundi soir, dans Le Québec maintenant.

