Provincial et fédéral

Faible popularité des élus: «Ça donne une note de cynisme dans la population»

par 98.5

0:00
10:11

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 décembre 2025 17:29

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Christine St-Pierre
Christine St-Pierre
Salon rouge de l'Assemblée nationale du Québec / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

La cote de popularité de la majorité des élus tant provinciaux que fédéraux est en baisse, constate la chroniqueuse Christine St-Pierre, signe d'un certain «cynisme» des Québécois face à la classe politique.

Elle souligne notamment que le premier ministre François Legault et le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, n'arrivent pas à être apprécié d'une partie importante de la population québécoise.

Écoutez la chroniqueuse politique Christine St-Pierre faire le tour de l'actualité politique du jour, lundi soir, dans Le Québec maintenant.

Autres sujets abordés

  • Couronnement de Charles Milliard ou vraie course à la chefferie pour le Parti libéral du Québec?;
  • Les figures politiques et journalistiques décédées en 2025.

