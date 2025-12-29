Forts vents et grand froid

Le cocktail météorologique qui frappe le Québec devrait toutefois se poursuivre encore jusqu'à demain.

Si les conditions routières semblent s'être améliorées au cours des dernières heures, des températures sous le point de congélation jumelé à de forts vents sont à prévoir en soirée lundi.

Il est donc fort possible que le code jaune en vigueur actuellement soit maintenu sur les artères principales de la région métropolitaine.

Écoutez l'animateur de Radio Circulation 730, Pierre Olivier, faire le point sur les conditions routières, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.