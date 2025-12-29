 Aller au contenu
Forts vents et grand froid

Mise à jour des conditions routières à travers le Québec

Le Québec maintenant

le 29 décembre 2025 15:28

Jean-Sébastien Hammal
Mise à jour des conditions routières à travers le Québec
Journée difficile sur le réseau routier du Grand Montréal / La Presse Canadienne

Le cocktail météorologique qui frappe le Québec devrait toutefois se poursuivre encore jusqu'à demain. 

Si les conditions routières semblent s'être améliorées au cours des dernières heures, des températures sous le point de congélation jumelé à de forts vents sont à prévoir en soirée lundi.

Il est donc fort possible que le code jaune en vigueur actuellement soit maintenu sur les artères principales de la région métropolitaine.

Écoutez l'animateur de Radio Circulation 730, Pierre Olivier, faire le point sur les conditions routières, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

