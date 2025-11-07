 Aller au contenu
Société
Donner son image à l'IA

«C'est un risque que je prends comme entrepreneur» -François Lambert

«C'est un risque que je prends comme entrepreneur» -François Lambert
L'entrepreneur François Lambert a récemment fait un pari audacieux avec l'intelligence artificielle en ouvrant son image à l'outil de création vidéo Sora.

Le résultat? Une inondation de fausses vidéos, dont une qui a franchi la ligne rouge.

Écoutez l'entrepreneur François Lambert expliquer pourquoi il maintient son image en libre-service à l'IA, au micro de Patick Lagacé, vendredi.

Malgré l'incident, il défend sa décision, la considérant comme un risque calculé et nécessaire pour son entreprise.

«C'est un risque que je prends comme entrepreneur. J'ai pris pas mal de plus gros risques dans ma vie que de permettre à des gens de faire des niaiseries avec moi.» 

François Lambert

