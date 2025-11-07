Donner son image à l'IA

L'entrepreneur François Lambert a récemment fait un pari audacieux avec l'intelligence artificielle en ouvrant son image à l'outil de création vidéo Sora.

Le résultat? Une inondation de fausses vidéos, dont une qui a franchi la ligne rouge.

Écoutez l'entrepreneur François Lambert expliquer pourquoi il maintient son image en libre-service à l'IA, au micro de Patick Lagacé, vendredi.

Malgré l'incident, il défend sa décision, la considérant comme un risque calculé et nécessaire pour son entreprise.