Les maires et mairesses populaires

Pour la deuxième année consécutive, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, arrive en tête du baromètre Léger des personnalités politiques les plus appréciées au Québec.

Elle attribue ce succès à une approche basée sur la sincérité, la transparence et la collaboration au-delà des lignes partisanes.

Bien que la politique municipale soit marquée par une hausse du harcèlement en ligne et des défis financiers importants, la mairesse souligne l'importance de ne pas banaliser la violence tout en valorisant la reconnaissance citoyenne.

Elle appelle également à une meilleure professionnalisation et rémunération des élus dans les petites municipalités.

Écoutez Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, expliquer son succès, lundi, au Québec maintenant avec avec Jean-Sébastien Hammal.