 Aller au contenu
Arts et spectacles
Une entrevue marquante en 2020

Le départ d'une icône: Stéphane Bureau se remémore Brigitte Bardot

par 98.5

0:00
10:15

Entendu dans

Lacroix le matin

le 29 décembre 2025 08:26

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Le départ d'une icône: Stéphane Bureau se remémore Brigitte Bardot
Brigitte Bardot en 2006 / (AP Photo/Remy de la Mauviniere)

La nuit de samedi à dimanche a été marquée par le décès de la Française Brigitte Bardot, figure emblématique du cinéma et fervente défenseure des animaux, à l'âge de 91 ans.

Écoutez l'animateur Stéphane Bureau, qui a eu le privilège de l'interviewer en 2020, discuter du départ de ce monument du milieu artistique, lundi, à Lacroix le matin.

Il se souvient d'une femme de conviction, authentique et sans regret.

«Elle est toujours fidèle à ce qu'elle dit, même si elle est condamnée [...] C'est quelqu'un qui était droit dans ses bottes, dont on peut contester les excès, mais qui jamais ne s'est excusée de ce qu'elle disait et pensait.»

Stéphane Bureau

Autres sujets abordés

  • Son combat acharné contre la chasse aux phoques;
  • Une relation complexe avec les médias;
  • Son mépris pour la politique moderne;
  • L'image de la « Marianne » française.

Vous aimerez aussi

Le groupe Classe Moyenne lance son album récapitulatif de l'année 2025
Signé les fêtes!
Le groupe Classe Moyenne lance son album récapitulatif de l'année 2025
0:00
3:19
Brigitte Bardot: une icône au-delà des écrans
Lacroix le matin
Brigitte Bardot: une icône au-delà des écrans
0:00
8:23

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lacroix le matin

Voir tout
«Ce qui reste incertain, au final, c'est la position américaine»
Rattrapage
Guerre en Ukraine
«Ce qui reste incertain, au final, c'est la position américaine»
Pannes d'électricité: «Nos équipes sont prêtes»
Rattrapage
Pluie verglaçante
Pannes d'électricité: «Nos équipes sont prêtes»
Un troisième référendum? «Définitivement quelque chose qu'on a à l'œil»
Rattrapage
Les Premières Nations suivent la situation de près
Un troisième référendum? «Définitivement quelque chose qu'on a à l'œil»
«2026, une année où on va beaucoup parler de référendum... et ça va brasser»
Rattrapage
Le ton est donné
«2026, une année où on va beaucoup parler de référendum... et ça va brasser»
Hausse du coût de la vie: «Ce n’est pas une vue de l'esprit»
Rattrapage
Chronique économique
Hausse du coût de la vie: «Ce n’est pas une vue de l'esprit»
Brigitte Bardot: une icône au-delà des écrans
Rattrapage
Décédée à l'âge de 91 ans
Brigitte Bardot: une icône au-delà des écrans
«Avec Donald Trump, il faut toujours en prendre et en laisser»
Rattrapage
Bientôt la paix en Ukraine?
«Avec Donald Trump, il faut toujours en prendre et en laisser»
«Juraj Slafkovsky, c'est vraiment un homme sur la patinoire»
Rattrapage
Le Slovaque est en feu
«Juraj Slafkovsky, c'est vraiment un homme sur la patinoire»
Composer de la musique de Noël: «C'est un espace où j'ai du plaisir»
Rattrapage
Chronique culturelle
Composer de la musique de Noël: «C'est un espace où j'ai du plaisir»
«Ça permet d'échanger énormément, ça permet de rencontrer des personnes»
Rattrapage
Programme Ensemble pour les Fêtes à l'UQAM
«Ça permet d'échanger énormément, ça permet de rencontrer des personnes»
«C'est le temps d'offrir autant que possible un environnement qui rassemble»
Rattrapage
Repas de Noël de la Mission Brewery
«C'est le temps d'offrir autant que possible un environnement qui rassemble»
Quelques idées de cadeaux technos pour cuisiner sans stress
Rattrapage
Chronique techno
Quelques idées de cadeaux technos pour cuisiner sans stress
Marie-Pierre Danault témoigne du bonheur familial de revenir au Québec
Rattrapage
Retour inespéré de son mari chez les Canadiens
Marie-Pierre Danault témoigne du bonheur familial de revenir au Québec
Quelques chansons de Noël revisitées
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques chansons de Noël revisitées