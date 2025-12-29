Une entrevue marquante en 2020

La nuit de samedi à dimanche a été marquée par le décès de la Française Brigitte Bardot, figure emblématique du cinéma et fervente défenseure des animaux, à l'âge de 91 ans.
Écoutez l'animateur Stéphane Bureau, qui a eu le privilège de l'interviewer en 2020, discuter du départ de ce monument du milieu artistique, lundi, à Lacroix le matin.
Il se souvient d'une femme de conviction, authentique et sans regret.
«Elle est toujours fidèle à ce qu'elle dit, même si elle est condamnée [...] C'est quelqu'un qui était droit dans ses bottes, dont on peut contester les excès, mais qui jamais ne s'est excusée de ce qu'elle disait et pensait.»
Autres sujets abordés
- Son combat acharné contre la chasse aux phoques;
- Une relation complexe avec les médias;
- Son mépris pour la politique moderne;
- L'image de la « Marianne » française.