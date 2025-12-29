Une entrevue marquante en 2020

La nuit de samedi à dimanche a été marquée par le décès de la Française Brigitte Bardot, figure emblématique du cinéma et fervente défenseure des animaux, à l'âge de 91 ans.

Écoutez l'animateur Stéphane Bureau, qui a eu le privilège de l'interviewer en 2020, discuter du départ de ce monument du milieu artistique, lundi, à Lacroix le matin.

Il se souvient d'une femme de conviction, authentique et sans regret.