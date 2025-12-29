Suivre le Championnat mondial junior

Le Championnat mondial junior de hockey sur glace, véritable tradition du temps des fêtes, captive chaque année des millions d'amateurs à travers le monde.

Luc Tardif, président de la Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG), souligne que ce tournoi est devenu un rendez-vous incontournable, offrant une vitrine unique aux talents de demain.

Écoutez le Québécois, qui se trouve au Minnesota pour la compétition, discuter des défis et de l'évolution du hockey international, lundi, à Lacroix le matin.

Alors que le Canada a historiquement dominé la compétition avec 20 médailles d'or, Luc Tardif note une intensification de la concurrence internationale, notamment de la part des États-Unis.

Le président de la FIHG aborde également la faible représentation des joueurs québécois au sein d'Équipe Canada Junior, l'attribuant en partie à la complexité des systèmes de sélection nationaux.