Le militantisme de Brigitte Bardot au Canada

L'intervention de Brigitte Bardot en 1977 sur la banquise canadienne a marqué un tournant médiatique mondial pour la cause animale.

Toutefois, pour l'industrie de la chasse au phoque, cet épisode est teinté d'ironie et de conséquences durables.

Écoutez Gil Thériault, directeur général de l'Association des chasseurs de phoque intra-Québec (ACPIQ), analyser les répercussions du militantisme de Brigitte Bardot sur l'industrie québécoise, lundi, à Lacroix le matin.