 Aller au contenu
Sports
Championnat du monde junior de hockey

«Le Canada arrive avec une formation super puissante»

par 98.5

0:00
2:25

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 26 décembre 2025 08:45

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
«Le Canada arrive avec une formation super puissante»
Daphnée Malboeuf / Cogeco Média

Après deux éliminations consécutives en quart de finale, le Canada tentera cette année d'amener la meilleure équipe possible au Championnat du monde junior de hockey sur glace. 

Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf en discuter vendredi, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Jean-François Baril.

«Ça avait été tellement crève-cœur l'année dernière. Là, on a procédé à un examen approfondi du programme des moins de 20 ans. On pense qu'on a réussi à mettre la meilleure équipe sur pied. Le Canada arrive avec une formation super puissante: beaucoup de vitesse, beaucoup d'agressivité, et c'est 20 choix de premier tour qui composent cette équipe-là.»

Daphnée Malboeuf

Vous aimerez aussi

«Ça commence à paniquer un peu du côté de Toronto»
Bonsoir les sportifs
«Ça commence à paniquer un peu du côté de Toronto»
0:00
15:48
Les Canadiens écrasent les Bruins 6-2: Lane Hutson phénoménal
Le Québec maintenant
Les Canadiens écrasent les Bruins 6-2: Lane Hutson phénoménal
0:00
3:50

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé les fêtes!

Voir tout
Commentaire haineux : «Je me disais qu'on allait évoluer, mais non!»
Rattrapage
Alex Perron à J'en reviens pas
Commentaire haineux : «Je me disais qu'on allait évoluer, mais non!»
Quelques histoires de mésaventures en voyage!
Rattrapage
Chronique voyage
Quelques histoires de mésaventures en voyage!
«Chaque fois, ce sont des matchs serrés et intéressants»
Rattrapage
Match Victoire face aux Sceptres
«Chaque fois, ce sont des matchs serrés et intéressants»
Emballage de Noël : qu'est-ce qui va au recyclage?
Rattrapage
Environnement
Emballage de Noël : qu'est-ce qui va au recyclage?
«C'est une mouture dont on est assez fiers»
Rattrapage
Spectacle Parapapam
«C'est une mouture dont on est assez fiers»
Des astuces pour éviter de gaspiller les restes du repas de Noël
Rattrapage
Soupers abondants
Des astuces pour éviter de gaspiller les restes du repas de Noël
L'acteur Timothée Chalamet incarne son personnage de Marty Supreme en entrevue
Rattrapage
Chronique médias sociaux
L'acteur Timothée Chalamet incarne son personnage de Marty Supreme en entrevue
Comment s'assurer de la sécurité des surfaces glacées?
Rattrapage
Noyade d'un homme et son neveu
Comment s'assurer de la sécurité des surfaces glacées?
Le Boxing Day en vaut-il encore la peine?
Rattrapage
Chronique économique
Le Boxing Day en vaut-il encore la peine?
Guerre en Ukraine : un accord imminent est-il possible?
Rattrapage
Chronique internationale
Guerre en Ukraine : un accord imminent est-il possible?
Défaite des Lions face aux Vikings : «Ça a complètement débarqué»
Rattrapage
NFL semaine 17
Défaite des Lions face aux Vikings : «Ça a complètement débarqué»
Quelques célébrités offrent des cadeaux de Noël vidéo à leurs fans
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques célébrités offrent des cadeaux de Noël vidéo à leurs fans
«Il y a eu une mutation du Boxing Day» -Mathieu Roy
Rattrapage
Arrivée du commerce en ligne
«Il y a eu une mutation du Boxing Day» -Mathieu Roy
Un homme et son neveu décèdent en déneigeant un lac avec un tracteur
Rattrapage
Glace trop mince
Un homme et son neveu décèdent en déneigeant un lac avec un tracteur