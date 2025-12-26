Après deux éliminations consécutives en quart de finale, le Canada tentera cette année d'amener la meilleure équipe possible au Championnat du monde junior de hockey sur glace.
Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf en discuter vendredi, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Jean-François Baril.
«Ça avait été tellement crève-cœur l'année dernière. Là, on a procédé à un examen approfondi du programme des moins de 20 ans. On pense qu'on a réussi à mettre la meilleure équipe sur pied. Le Canada arrive avec une formation super puissante: beaucoup de vitesse, beaucoup d'agressivité, et c'est 20 choix de premier tour qui composent cette équipe-là.»