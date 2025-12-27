De nombreuses sorties cinématographiques auront lieu cette semaine, alors que le temps des fêtes donne aux amateurs de cinéma bien du temps libre pour aller voir des œuvres en salle.
Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée présenter quelques films à ne pas manquer, samedi, lors de son bilan de l'actualité culturelle au micro de Jean-François Baril.
«Marty Supreme, c'était un film très attendu avec Timothée Chalamet. Lui veut que ce soit son plus grand film en carrière, alors il a vraiment beaucoup, beaucoup misé là-dessus. Pour l'instant, les critiques semblent rendre justice à son travail acharné.»