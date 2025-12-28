À l'occasion du segment J'en reviens pas, Jean-François Baril tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment de l'actualité.
Écoutez Daphnée Malboeuf, Marjorie Vallée, et Caroline Bertrand, samedi, au micro de Jean-François Baril.
«J'en reviens pas de voir des gens, puis je l'ai vu ce matin en m'emmenant sur l'autoroute, quelqu'un qui a tout simplement baissé sa fenêtre et lancé son gobelet de café. On est en 2025. Ce n’est pas d'hier qu'on parle de ça. Je le sais que c'est une petite minorité, mais ça me fâche. Ça fait que j'en reviens pas d'avoir été témoin de ça.»