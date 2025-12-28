 Aller au contenu
Service en moyenne de deux heures

Application Eva : une alternative québécoise aux géants de la livraison

par 98.5

0:00
6:49

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 28 décembre 2025 07:36

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Et si commander local était aussi rapide que commander sur Amazon? / Anthony SEJOURNE / Adobe Stock

Et si commander local était aussi rapide que commander sur Amazon? C’est le pari que fait Eva, une application québécoise fondée en 2019, qui veut changer notre façon de magasiner en ligne. 

Écoutez Dardan Isufi, cofondateur de l’application Eva, discuter de cette entreprise qui permet aujourd’hui à des centaines de détaillants d’ici de livrer leurs produits en un temps record, dimanche, à l'émission Signé les fêtes.

«On parle d'une livraison d'à peu près 2 h. On est souvent plus rapide, mais ça dépend des ententes avec chacun de nos partenaires. Ce qu'on dit aux Québécois, c'est d'aller directement sur le site des détaillants, et vous allez avoir un service qui est local et plus rapide qu'Amazon qui, lui, livre à un jour ouvrable.»

Dardan Isufi

