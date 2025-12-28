Service en moyenne de deux heures

Et si commander local était aussi rapide que commander sur Amazon? C’est le pari que fait Eva, une application québécoise fondée en 2019, qui veut changer notre façon de magasiner en ligne.

Écoutez Dardan Isufi, cofondateur de l’application Eva, discuter de cette entreprise qui permet aujourd’hui à des centaines de détaillants d’ici de livrer leurs produits en un temps record, dimanche, à l'émission Signé les fêtes.