Sur les plateformes et réseaux sociaux

Les autrices Jessyca David et Marie-Eve Hudon ont récemment dénoncé la diffusion gratuite de leurs ouvrages sur certains médias sociaux, comme Facebook.
Écoutez Marie-Christine Chartier, autrice, scénariste et humoriste, discuter de ce phénomène qui inquiète les auteurs, samedi, au micro de Jean-François Baril.
«C'est un problème de plus en plus fréquent, puis on n'a aucun recours par rapport à ça. On regarde sur les plateformes, on voit que nos livres sont disponibles. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'en parler, puis de conscientiser les gens au fait que, même si vous économisez un 20 $, un auteur perd des ventes, puis, peut-être, ne peut pas vivre de ça à la fin de l'année.»